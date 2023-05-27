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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: نقص في الغذاء والضروريات في المستوطنات بمنطقة خيرسون

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أفاد مركز المقاومة الوطني الأوكراني، اليوم السبت، بأن هناك أزمة اجتماعية واقتصادية في معظم المستوطنات في الأراضي التي تقع تحت سلطة القوات الروسية في منطقة خيرسون.
وقال المركز الأوكراني في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "تم تسجيل أسوأ حالة في منطقة نوفوترويتسكي حيث يوجد نقص في المنتجات الغذائية والضروريات في جميع مستوطناتها".
وطالب مركز المقاومة الوطني سكان تلك الأراضي بالإبلاغ عن أماكن وتحركات المحتلين للعمل على تحرير مستوطناتهم.

خيرسون روسيا