أوكرانيا: نقص في الغذاء والضروريات في المستوطنات بمنطقة خيرسون

السبت 27/مايو/2023 - 03:09 م

أفاد مركز المقاومة الوطني الأوكراني، اليوم السبت، بأن هناك أزمة اجتماعية واقتصادية في معظم المستوطنات في الأراضي التي تقع تحت سلطة القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وقال المركز الأوكراني في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "تم تسجيل أسوأ حالة في منطقة نوفوترويتسكي حيث يوجد نقص في المنتجات الغذائية والضروريات في جميع مستوطناتها".

وطالب مركز المقاومة الوطني سكان تلك الأراضي بالإبلاغ عن أماكن وتحركات المحتلين للعمل على تحرير مستوطناتهم.