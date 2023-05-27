"القوى العاملة": حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة وبرامج تدريبية بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن وجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وكذلك متابعة تنفيذ الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن بمبادرة "هن قادرات".

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة، أنه استأنفت (وحدة العمالة غير المنتظمة) بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة، وجامعة الوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها المديرية للمسجلين في قاعدة بياناتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والقيام بعمليات التسجيل والحصر من مواقع العمل على أرض الواقع.

وأضاف مدير المديرية: متابعة تنفيذ الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. و"مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات.

واستعراض جانب من منتجات المتدربات اللاتي قدمن الشكر للمديرية والوزارة على جهودهم الفعالة في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص التدريب المناسبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل، مؤكدًا استمرار المديرية في توفير البرامج التدريبية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

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