بعد تعطل تحميل الصور.. خدمات «فيس بوك» تعود لطبيعتها

عادت خدمات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى طبيعتها بعد حدوث عطل مفاجئ في خدمة تحميل الصور والفيديوهات.

وتتعدد أعطال فيس بوك منذ فترة فمن أسابيع قليل وقع خلل أدى إلى إرسال عشرات طلبات الصداقة لدى المستخدمين وبعضهم.

ففي 19 مارس طال عطل فني كبير جميع التطبيقات التابعة لشركة ميتا المالكة لفيس بوك، وكان من ضمنها الواتس آب والماسنجر وانستجرام، مما دفع هذا الأمر إلى تلقي الشركة الآلاف الشكاوى من المستخدمين.

وفي سبتمبر 2021، ظهر عطل فني مفاجئ، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أدى إلى عدم تمكن مستخدمي مواقع التواصل من رؤية صورهم ومنشوراتهم عبر موقع التواصل الشهير.