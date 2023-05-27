8 قيادات من «الكهرباء» يتوجهون إلى اليابان بدعوة من «جايكا»

يتوجه صباح اليوم السبت 8 قيادات من وزارة الكهرباء إلى اليابان بدعوة من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وذلك لنقل الخبرات اليابانية في مجال قطاع الطاقة إلى مصر، وأن وفد قطاع الكهرباء سيغادر البلاد من مطار القاهرة في تمام الساعة الثالثة من صباح السبت وتستمر الزيارة لمدة 9 أيام حيث يعود الوفد يوم 4 يونيو المقبل.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء «البوابة نيوز»، أن تلك الزيارة تأتي ضمن الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع تطوير قطاع الكهرباء من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في قطاع الطاقة إلى قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

يشار إلى أن وفد قطاع الكهرباء المغادر إلى اليابان يضم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتعاون الدولى والبحوث والمهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون لشئون شركات انتاج الكهرباء وأيضًا كل من: المهندس خالد عبد الكريم العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشريف زهير من جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.