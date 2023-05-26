فحص 1176 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية ناصف بالمنوفية

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية ناصف بمركز السادات ، والتي استمرت على مدار يومين، جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل العلاجية .

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة ( ٢) عيادة باطنة (٢) عيادة أطفال ، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



هذا وقد أضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي (1176) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل (320) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل (86) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (18) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (17) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .