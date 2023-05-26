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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة توصيل التيار الكهربائى لأبو سمبل بعد تلف أحد أبراج الضغط العالى

إعادة التيار الكهربائى
إعادة التيار الكهربائى لمدينة أبوسمبل السياحية
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  توجيهاته إلى الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة توصيل الكهرباء للمدينة بشكل تدريجى بإجراءات الحل العاجل من خلال الدفع بحوالى ١٨ ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من أجل تشغيل المواقع الحيوية والمتمثلة فى المستشفى الدولى والوحدات الصحية ، والمخابز البلدية ، والسوق الرئيسي ، بالإضافة إلى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والشرطية والخدمية وذلك فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بانقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبوسمبل السياحية ، والتى تقع على مسافة ٣٠٠ كم جنوب مدينة أسوان نتيجة حدوث تلف لأحد أبراج الضغط العالى لخط الجهد ٦٦ بسبب تعرضه لهبوب عاصفة ترابية .

لافتا إلى أنه بالتوازى قامت شركة مصر العليا لنقل الكهرباء بالدفع بأطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للبدء فى إصلاح البرج الكهربائى ، وإعادة تشغيله لإعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل .

إعادة توصيل الكهرباء مدينة أبو سمبل أخبار محافظة أسوان