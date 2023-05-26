بعد "ريش".. عمر الزهيري يعود للسينما بفيلم "الثدييات"

بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي عام 2021، بفيلم “ريش”، يعود المخرج عمر الزهيري للسينما بمشروع جديد يحمل اسم "Mammals" أو “الثدييات”. سيتم التركيز فيه على الرأسمالية الغربية والروابط الأسرية.

ووفق موقع “فارايتي”، يشارك في كتابة الفيلم المؤلف محمد أديب، الذي سبق وقام بكتابة مسلسل “بيمبو” للمخرج عمرو سلامة. وقصة "الثدييات" مستوحاة جزئيًا من سيرة والد عمر الزهيري، الذي توفي عام 2016 في الولايات المتحدة، حيث كان مهاجرًا يعيش في ظل ظروف صعبة.

في الفيلم، يقوم شاب بزيارة والده في أحد أفخم المنتجعات في العالم. عندما يصل إلى هناك يكتشف، دون علمه، أن والده قد حبسه في صفقة تجارية لا يمكنه رفضها. يتمرد الشاب، لكنه يبدأ أيضًا في الإعجاب بحياته الجديدة ويفقد عقله في النهاية.

قال الزهيري ، إنه على المستوى الجزئي، فإن قلب وعمود قصة "الثدييات" هما ديناميكيات الأب والابن، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بعلاقته بالرأسمالية.

وأضاف : "أنا أكره الفقر وأكره أن أكون ثريًا أيضًا، أعاني من الرأسمالية لكني لا أستطيع مقاومتها، لا يمكنني مقاومة فكرة امتلاك منزل فسيح لطيف أو شاليه جميل على شاطئ البحر".

وأشار إلى أنه "في هذا الفيلم يحاول مواجهة مخاوفه في رحلة مرحة وسينمائية وشاعرية".