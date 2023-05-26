وزارة السياحة الإيرانية : برنامج لتحسين العلاقات مع السعودية

أعلنت وزارة السياحة الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها وضعت برنامجًا لتحسين العلاقات السياحية مع المملكة العربية السعودية، تنفيذًا لاتفاق بكين الموقع في شهر مارس الماضي.

وأكد علي دارابي، نائب وزير السياحة الإيراني، أن بلاده أدرجت تحسين العلاقات السياحية مع الرياض على جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك نية لترتيب برامج سياحية بين الجانبين الإيراني والسعودي سواء في مجال السياحة الدينية أو أي مجال سياحي أخر.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعتا اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية الصين في شهر مارس الماضي.