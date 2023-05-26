الدفاع الأوكرانية: نحتاج 48 طائرة من طراز "إف 16"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن قوات كييف بحاجة إلى 48 طائرة من طراز "إف 16"، في القتال خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" انها تحتاج: "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه للدفاع عن بلدنا ضد العدو."

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة السبع باليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف 16"، ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.

لفت الرئيس الأمريكي إلي أن بلاده وافقت علي تزويد كييف بمقاتلات "إف 16".

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة تأمل في الأسابيع القادمة البدء بتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16".

واعتبرت موسكو عمليات التسليم المحتملة لطائرات "إف 16"، بأنها المرحلة التالية من التصعيد، وحذرت من أن المعدات ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن إمداد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) كييف بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.