«ماركا»: ميسي ونجم أرجنتيني في الهلال السعودي بالموسم الجديد

فجر خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، وارتباط اسمهما بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأكد رئيس تحرير صحيفة «ماركا»، أن نادي الهلال السعودي حسم صفقتي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وسط توقعات بالغة باقتراب البرغوث الأرجنتيني من الهلال بالموسم الجديد.

وكشف فيليكس دياز: «والد ميسي ومحيطه يقولون بأن عودة ميسي إلى برشلونة معقدة، باريس سيعلن عن رحيل ميسي بعد أيام من نهاية الموسم، وبعدها سيعلن عن قدومه إلى نادي الهلال السعودي».

ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا

وشدد: «ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا.. مثلما قلت على صفقة رونالدو، أنا متأكد من قدوم ميسي إلى الهلال».

كما ينتهي عقد دي ماريا مع اليوفي، بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، ليتيح له الانتقال إلى ناد آخر يرغب في التعاقد معه بشكل مجاني كصفقة انتقال حر.

ولفت دياز: «الهلال سيظفر بخدمات الثلاثي ميسي ودي ماريا وبوسكيتس»، مشيرًا: «بنسبة كبيرة بوسكيتس سيكون في الهلال أيضًا بالموسم القادم، اللاعب يريد أن يكون مع ميسي».

وتطرق في حديثه عن كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، قائلًا: «رونالدو مستمر مع النصر، فهو يشعر بالراحة في المملكة، الشائعات بشأن رحيله غير صحيحة، والنصر سيعزز صفوفه بلاعبين كبار».

رونالدو

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة الإسبانية: «لويس إنريكي لن يأتي للدوري السعودي، وكذلك مانويل بيليجريني، أما سيرجيو راموس لا يمتلك أي عرض سعودي، بل حصل على عرض للبقاء مع باريس سان جيرمان».

وواصل: «كريم بنزيما قريب من اتحاد جدة، ولم يجدد عقده مع ريال مدريد حتى الآن، مصير اللاعب سيتحدد خلال 10 أيام».

وأتم خوسيه فيليكس دياز: «ألفارو موراتا يمتلك عرضًا سعوديًا، واللاعب ينتظر قرار ناديه أتلتيكو مدريد سواء بالبقاء أو الرحيل».

يذكر أن، ليونيل ميسي (35 عامًا) سجل 20 هدفًا وصنع مثلهم في 39 مباراة، خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.