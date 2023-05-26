الصحة العالمية: تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26/مايو/2023 - 03:05 م

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حوالي 15 ألف حالة في أخر 28 يوما (من 24 أبريل إلى 21 مايو 2023) وذلك بانخفاض قدره 21٪ و17٪ على التوالي مقارنة بالأيام الثمان والعشرين السابقة لها (27 مارس الى 23 أبريل 2023 ).

ذكرت ذلك المنظمة في بيان اليوم الجمعة بناء على أخر تحديث حول تطورات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع مختلط على المستوى الإقليمي وذلك مع زيادات في الحالات المبلغ عنها في إقليم منظمة الصحة العالمية في أفريقيا وغرب المحيط الهادئ وزيادة في الوفيات في أفريقيا والأمريكتين وجنوب شرق أسيا وغرب المحيط الهادئ.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على المستوى العالمي منذ بداية انتشار الوباء وحتى 21 مايو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 766 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.