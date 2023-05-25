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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

منشور بالفيسبوك يتسبب في القبض على هاربين من تنفيذ أحكام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إلتماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد أحد الأشخاص ، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ. 
 بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) صادر ضده (22) حكم فى  (7) قضايا  "محددين" بإجمالى أحكام " 13سنه حبس" بتهم "تبديد" ، (وشقيقه - مقيم بذات العنوان) محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و 6 شهور بتهم "تبديد " .
 وبتاريخ (23) مايو الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

فيس بوك بكفر الشيخ شرطة الحامول