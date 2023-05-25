رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إلتماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد أحد الأشخاص ، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه (مالك مكتب بإحدى شركات المشروعات البترولية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) صادر ضده (22) حكم فى (7) قضايا "محددين" بإجمالى أحكام " 13سنه حبس" بتهم "تبديد" ، (وشقيقه - مقيم بذات العنوان) محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات و 6 شهور بتهم "تبديد " .
وبتاريخ (23) مايو الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
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منشور بالفيسبوك يتسبب في القبض على هاربين من تنفيذ أحكام
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إلتماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد أحد الأشخاص ، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.
رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إلتماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادره لصالحه ضد أحد الأشخاص ، وشقيقه - مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ.