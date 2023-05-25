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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمن القليوبية ينجح فى تأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح مواطن بالتمكين من فيلا

تنفيذ حكم قضائى صادر
تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد الأشخاص بالتمكين من فيلا
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من تأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد الأشخاص بالتمكين من فيلا بالقليوبية.


تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بوجود نزاع قضائى قائم بينه، وبين (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) على ملكية "فيلا" - كائنة بدائرة القسم، والصادر بشأنها قرار لصالحه بالتمكين منها.


 وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتأمين تنفيذ القرار الصادر لصالح الشاكى بتمكينه من العين محل النزاع وتسليمها له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مديرية أمن القليوبية العين محل النزاع فيلا بالقليوبية