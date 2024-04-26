استطلاع "معاريف": غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة قيادات الجيش

أظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة قيادات الجيش الإسرائيلى، بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ تحملًا لمسؤوليته عن إخفاق طوفان الأقصى.

وأظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون هذه الاستقالات، فيما رأى 18% من الذين شملهم الاستطلاع إنه لا يتعين على قادة الجيش أن يقدموا استقالاتهم. ولم يحدد 19% موقفهم حيال الأمر.

وحسب الاستطلاع، توقع 39% أن يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان؛ ليسمح لسكان المناطق الحدودية، الذين تم اجلاؤهم من بيوتهم بالعودة إليها، فيما لم يتوقع ذلك 36%.

وتراجعت، حسب الاستطلاع، شعبية كتلة المعسكر الوطني، التي يقودها وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب بيني جانتس، لتحصل على 29 مقعدًا، إذا أجريت الانتخابات الآن، مقارنة بـ 31 مقعدًا في الاستطلاع السابق، بينما حافظ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على عدد المقاعد التي حصل عليها الاستطلاع السابق، وهي 21 مقعدًا.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أحزاب الائتلاف الحالي ستكون مُمثلة بخمسين مقعدًا، مُقابل 65 مقعدًا لأحزاب المعارضة، متضمنة المعسكر الوطني الذي انضم للحكومة بعد الحرب على غزة.

ومازال غالبية من شملهم الاستطلاع 45% يرون أن بيني جانتس هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقارنة بـ 36% يرون نتنياهو الأنسب لهذا المنصب.