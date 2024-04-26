جامعة الفيوم تحصل على المركز الأول فى الرسم الزيتي بمهرجان الأنشطة الطلابية الأول

اختتمت جامعة الفيوم مشاركتها فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، والتى نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة، تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، والذى شارك به نحو ٥٠٠ طالب وطالبة من ٢٩ جامعة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٥ من الشهر الجارى، بمقر جامعة قناة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولمياء كساب مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المهرجان كان فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والمهارات وتعزيز الوعي الثقافي والفني والمهارات القيادية لدى الشباب، فضلًا عن بث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم قد حققت المركز الأول فى الرسم الزيتي، ووصلت للدور قبل النهائي فى مسابقة الكرة الخماسية، مضيفا أن مجالات التنافس شملت الرياضية والفنية والاجتماعية من خلال مسابقات ألعاب كرة القدم، والكرة الشاطئية، والرسم الزيتي، والشطرنج.