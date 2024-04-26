الأرصاد: طقس الغد حار نهارا.. مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس ليلا وفى الصباح الباكر مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.. وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحرالمتوسط يكون خفيفا الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما البحرالاحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 32 17

6 اكتوبر 32 17

بنهــــا 31 18

دمنهور 31 17

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 25 17

رأس سدر 31 22

نخل 29 13

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 35 24

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 21 14

السلوم 23 14

سيوة 28 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 34 25

حلايب 30 24

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 20

قنا 37 23

الأقصر 37 23

أسوان 39 24

الوادى الجديد 36 20

أبوسمبل 39 24