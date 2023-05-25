حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة في القاهرة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة عن ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – 6 هواتف محمولة.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة ملك "زوجة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.



كما أسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.