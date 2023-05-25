ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة في القاهرة

حملة امنية مكبرة
حملة امنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة عن ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – 6 هواتف محمولة.

 

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة ملك "زوجة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.


كما أسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.
 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لمواد المخدرة لاجهزة الامنية