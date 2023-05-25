تأسيس أولى كيانات الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

أعلن باسل عادل البرلماني السابق عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كلتة الحوار، موضحا أنه تخالف لشخصيات عامة برزت هنا في الحوار الوطني مرحبا بالجميع للانضمام به.

وتابع عادل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أن كتلة الحوار عبارة عن جمع سياسي شعبي ليبرالي يعمل على توحيد الرؤى، متابعا:" ننطلق من شرعية الدستور المصري ونعتبر ثورتا ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو مؤسسا الجيل المعرفي الجديد.

واستطرد: "نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. ولن نقضى أحدا مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني".

وتدخل الدكتور ضياء رشوان مرحبا بتأسيس كتلة الحوار معقبا:" نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة .. وسنراعي وجود هذ الفكرة في مجلس الأمناء".