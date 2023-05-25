ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 43 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية في أسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة “صدفا - الغنايم”. 

 

أسفرت الحملة عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “14 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 17 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 34 متهم لـ19 منهم معلومات جنائية.


كما تم ضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 371 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قطاع الأمن مديرية أمن أسيوط حملة أمنية