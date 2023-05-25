ضبط 43 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة “صدفا - الغنايم”.

أسفرت الحملة عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “14 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 17 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 34 متهم لـ19 منهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 371 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.