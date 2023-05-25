ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"تعليم النواب": يجب تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم

سامي هاشم رئيس لجنة
سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد  سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن  الحوار الوطني خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

وقال سامي هاشم  في كلمته في جلسة خاصة بالمحور المجتمعي بالحوارالوطني تناقش التعليم قبل الجامعي: "الدولة تواجه بعض التحديات في قطاع التعليم".

وأضاف سامي هاشم: "من الضروري مراجعة قانون التعليم وإجراء تعديلات لمواكبة التطورات العلمية والتربوية وإعادة هيكلة العلاقة بين  وزارة التعليم والتنمية المحلية".

وتابع سامي هاشم: "يجب أن تسرع الدولة في حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس عليها لسد العجز وتقليل الكثافات في الفصول".

واكمل سامي هاشم: "من الضروري تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم واعداد برامج تدريبية متقدمة للمعلمين  والاهتمام بقياس الاحتياجات التدريبية للمعلمين".

وتابع سامي هاشم: "من الضروري  الإسراع في تقديم مشروع قانون  رخصة مزواة مهنة التدريس ، مع الاستمرار في تطوير المناهج في الإعدادي والثانوي"، مضيفا: "يجب  التوسع في تجرية المدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية الدولية لتميزها".

https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share

سامي هاشم رئيس لجنة التعليم مجلس النواب الحوار الوطني الجمهورية الجديدة