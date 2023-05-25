"تعليم النواب": يجب تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم

أكد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحوار الوطني خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

وقال سامي هاشم في كلمته في جلسة خاصة بالمحور المجتمعي بالحوارالوطني تناقش التعليم قبل الجامعي: "الدولة تواجه بعض التحديات في قطاع التعليم".

وأضاف سامي هاشم: "من الضروري مراجعة قانون التعليم وإجراء تعديلات لمواكبة التطورات العلمية والتربوية وإعادة هيكلة العلاقة بين وزارة التعليم والتنمية المحلية".

وتابع سامي هاشم: "يجب أن تسرع الدولة في حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس عليها لسد العجز وتقليل الكثافات في الفصول".

واكمل سامي هاشم: "من الضروري تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم واعداد برامج تدريبية متقدمة للمعلمين والاهتمام بقياس الاحتياجات التدريبية للمعلمين".

وتابع سامي هاشم: "من الضروري الإسراع في تقديم مشروع قانون رخصة مزواة مهنة التدريس ، مع الاستمرار في تطوير المناهج في الإعدادي والثانوي"، مضيفا: "يجب التوسع في تجرية المدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية الدولية لتميزها".

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