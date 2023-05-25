"فوكس نيوز": معظم الأمريكيين يخشون على عملهم بسبب دور الذكاء الاصطناعي الجديد

عبر العديد من الأمريكيون في ولاية تكساس الأمريكية عن خوفهم من أن دور الذكاء الاصطناعي الجديد قد يؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم، حيث أخبر العديد منهم شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنهم يعتقدون أنهم سيخسرون وظائفهم.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له، أن يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى فقدان أو تقليص ما يصل إلى 300 مليون وظيفة على مستوى العالم. ويمكن أن يخلق الذكاء الاصطناعي "اضطرابا كبيرا" في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم من خلال استبدال البشر كليا أو جزئيا في المستقبل القريب، وفقا للتقرير.

وطلب الباحثون من مجموعة من الأطباء و"تشات جي بي" وهو روبوت محادثة الإجابة على عينة عشوائية التي تضم ما يقرب من 200 سؤال طبي. وقامت لجنة منفصلة من المتخصصين في الرعاية الصحية بتقييم إجابات الأطباء و"تشات جي بي" بناء على "الجودة والتعاطف" وفضلت اللجنة إجابات "تشات جي بي" لما يقرب من 80٪ من الردود.