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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسى يدعو المستثمرين داخل مصر وخارجها للمشاركة في المشروعات القومية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية يجب استغلالها.

ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمة بافتتاح مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز، المستثمرين داخل وخارج مصر إلى المشاركة في المشروعات القومية، قائلًا: "المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتولى تنفيذ مشروع مجمع مصانع الكوارتز، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويستغل المشروع خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر، حيث تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

ويُصنف المشروع كالأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، والأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية، وذلك بإقامة مصانع لإنتاج منتجات متنوعة من خام الكوارتز، مثل رقائق وألواح وأحجار وبودرة وغيرها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري.

https://www.youtube.com/live/OU1U4PMh8WY?feature=share

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج الكوارتز المشروعات القومية