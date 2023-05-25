ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الطلائع في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء غدًا الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. 

ويحسم الجهاز الفني للفريق مصير حسين الشحات لاعب الفريق ومحمد عبد المنعم بعدما غاب الثنائي عن مباراة إنبي الأخيرة بسبب الإصابة.  

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.

الأهلي طلائع الجيش الدوري الممتاز مارسيل كولر تدريبات الأهلي الطلائع