اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الطلائع في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء غدًا الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجهاز الفني للفريق مصير حسين الشحات لاعب الفريق ومحمد عبد المنعم بعدما غاب الثنائي عن مباراة إنبي الأخيرة بسبب الإصابة.

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.