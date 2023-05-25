مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا

الخميس 25/مايو/2023 - 01:08 ص

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا.وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية غينيا الدكتور فهّاد بن عيد الرشيدي لنائب الأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا الدكتور إبراهيم عثمان باه، بحضور عدد من الأئمة وممثلي الجمعيات الإسلامية، ووسائل الإعلام، وفريق من المركز، وذلك في مقر الأمانة العامة للشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.