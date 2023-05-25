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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الباكستاني يقضي على ستة إرهابيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي ستة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الجيش الباكستاني أمس الأربعاء،  في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.
وأوضح الجيش في بيان أن قواته داهمت موقعًا للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، واشتبكت معهم وقضت على ستة منهم.
وبيّن أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا مطلوبين لتورطهم في أعمال إرهابية طالت قوات الأمن والمدنيين.
وأضاف أن قوات الجيش صادرت خلال العملية أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

الجيش الباكستاني ستة إرهابيين عناصر إرهابية