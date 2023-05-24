ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة 17 شخصا إثر تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا

الكوليرا
الكوليرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم إثر تفشى مرض الكوليرا في بلدة "هامانسكرال" خارج بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات اليوم الأربعاء.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن عدد القتلى ارتفع بذلك عن 10 حالات وفاة أولية أبلغت عنها السلطات الصحية المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا في الوقت نفسه إن هناك 29 حالة كوليرا مؤكدة مختبريًا، بينما نقل 67 شخصًا إلى مستشفى بسبب التهابات في الجهاز الهضمي.

ولم تؤكد السلطات الصحية بعد المصدر الدقيق لتفشي الكوليرا.

جنوب أفريقيا بريتوريا الكوليرا