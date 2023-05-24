وفاة 17 شخصا إثر تفشي الكوليرا في جنوب إفريقيا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم إثر تفشى مرض الكوليرا في بلدة "هامانسكرال" خارج بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات اليوم الأربعاء.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن عدد القتلى ارتفع بذلك عن 10 حالات وفاة أولية أبلغت عنها السلطات الصحية المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا في الوقت نفسه إن هناك 29 حالة كوليرا مؤكدة مختبريًا، بينما نقل 67 شخصًا إلى مستشفى بسبب التهابات في الجهاز الهضمي.

ولم تؤكد السلطات الصحية بعد المصدر الدقيق لتفشي الكوليرا.