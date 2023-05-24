رئيس جامعة المنوفية يكرم المتميزين بالأنشطة العلمية والفنية والاجتماعية

أقامت جامعة المنوفية حفل تكريم الطلاب المتميزين ببعض الأنشطة الطلابية العلمية والاجتماعية والفنية والذين حققوا نتائج ومراكز متقدمة فى مختلف المنافسات.

هذا وقام الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بتكريم الكليات الفائزة فى مسابقة أفضل معرض فني تشكيلي لكليات الجامعة والتى أسفرت عن فوز كلية الطب بالمركز الأول، وجاءت كلية الآداب فى المركز الثانى، والصيدلة فى المركز الثالث، بينما حققت الهندسة الإلكترونية المركز الرابع، وفى المركز الخامس مناصفة كليتى الهندسة والتربية للطفولة المبكرة.

أما النشاط الاجتماعي فقد كرم رئيس الجامعة ابطال جامعة المنوفية من طلابها الحاصلين على (المركز الأول جماعي) على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والذي أقيم بجامعة الفيوم وهم: الطالب محمد خالد موسى كلية الطب، الطالب فتحي محمد سلطان كلية التمريض، الطالبة أميرة بشير العزاوي كلية الطب والطالبة سلمى محمد المعاز كلية العلوم، كما تم تكريم طلاب الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم وهم: الطالبة أسماء عادل إبراهيم كلية التمريض، والطالبة تقى على عبد الفتاح كلية الإعلام، تحت إشراف محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي والرحلات.

وفى النشاط العلمي قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير للطلاب الفائزين بالملتقي العلمي الطلابي الأول بجامعة المنوفية والذى أقيم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى على مستوى كل كلية من كليات الجامعة حيث عقدت ٨ كليات ملتقيات علمية طلابية على مستوى كل كلية في مجال البحث العلمي وتقديم أوراق بحثية لتصعيد المتميزين، والمرحلة الثانية على مستوى كليات الجامعة والتى شارك بها ١٤٥ طالب تقدموا ب ٤٨ مشروع بمجال الإبتكارات العلمية وريادة الأعمال و٢٤ بحث علمى وورقة عمل، وكان الملتقى يتضمن أربع محاور

البحث العلمي وأوراق العمل وريادة الأعمال والابتكارات العلمية وأسفرت النتائج فى البحث العلمي عن:

أولاً: المجالات الأدبية والإنسانية حصل على المركز الاول الطالب إسلام مجدي عبد الوهاب (كلية التربية النوعية) إشراف أكاديميى الدكتورة غادة ربيع خليفة، وحصل على المركز الثانى الطالب يوسف محمد سامي (كلية التربية النوعية) إشراف أكاديميى الدكتورة هيام مصطفي عبد الله، وجاء فى المركز الثالث الطالبة مروة محمد كمال الفخراني (كلية التمريض) بإشراف أكاديميى من الدكتورة إيمان عبد الفتاح مصطفي شكر.

أما المجالات العلمية حققت الطالبة ياسمين مهدي جابر كلية التمريض المركز الأول إشراف أكاديمي الدكتورة وفاء حسن عبد الله علي، وفى المركز الثانى الطالبة أسماء عادل محمود كلية التمريض إشراف أكاديمي الدكتورة إيمان عبد الفتاح مصطفي شكر ، وحقق المركز الثالث الطالبة نورا جمعة منصور كلية الزراعة اشراف اكاديمي الدكتورة إلهام غنيم.

أما مجال أوراق العمل، أولاً الذكاء الاصطناعي والعملية التعليمية: المركز الاول لمياء عبدالحليم فرج التربية النوعية، المركز الثانى سلمي محمد المعاذ العلوم، المركز الثالث أمنية ياسر محمد ابودان التربية النوعية.

ثانيا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة: المركز الأول مروة جمال سعيد خضر العلوم الصحية، المركز الثانى إيمان مصطفي ممدوح التربية النوعية، المركز الثالث إسراء محمد حسن الآداب

وفى مجال الابتكارات العلمية: المركز الأول: رنا محمد الخشن و فاطمة عادل الأشقر ومصطفى احمد قناوي الهندسة الالكترونية، المركز الثانى: نوران السيد نيازى السيد حسن طب أسنان، المركز الثالث: رحمة محمد محمد محمود وأسيل سامي احمد الفقي والزهراء على عيسي الذكاء الاصطناعي

أما مجال رياده الأعمال: المركز الأول: ريم ماهر عبد العزيز قنديل وفاطمة شعبان عبد الفتاح فرج وأسماء إسماعيل على البكل التربية النوعية، المركز الثانى: إيمان عماد كمال ونديم باسم عبود ويوسف الديناري الذكاء الاصطناعي، المركز الثالث عبير جمال محمد عبد الهادي تربية نوعية.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين بالجوائز التشجيعية بالملتقى العلمي الطلابي الأول بجامعة المنوفية وهم:

أسماء عادل محمود التمريض أفضل عرض تقديمي مجال العلوم العلمية، ياسمين مهدي جابر التمريض ثان أفضل عرض تقديمي مجال العلوم العلمية، محمد خالد موسي وإسماعيل عبد السلام الطب أفضل فكرة بحث مجال العلوم العلمية، ياسمين مهدي جابر التمريض ثان أفضل فكرة بحث مجال العلوم العلمية، نورا جمعة منصور الزراعة ثالث أفضل فكرة بحث مجال العلوم العلمية، مروة محمد كمال الفخراني التمريض أفضل فكرة بحث مجال العلوم الإنسانية، يوسف محمد سامي حافظ التربية النوعية ثان أفضل فكرة بحث مجال العلوم الإنسانية، عبد الله يوسف عبد الله أحمد ثالث أفضل فكرة بحث مجال العلوم الإنسانية، إسلام مجدي عبد الوهاب جابر التربية النوعية أفضل إجراءات بحث مجال العلوم الإنسانية، مصطفى محمد مصطفي التراس التمريض أفضل مناقشة نتائج مجال العلوم الإنسانية، شيماء شريف معوض الزراعة أفضل عرض تقديمي مجال أوراق العمل، إسراء محمد البربري الآداب أفضل فكرة ورقة العمل مجال أوراق العمل، سلمى محمد المعاذ العلوم أفضل إلقاء مجال أوراق العمل، لمياء عبد الحليم تربية نوعية ثان أفضل إلقاء مجال أوراق العمل، غادة سعيد الكيلانى ومنه الله مدحت مصطفى ومنه الله يسري رابح الذكاء الاصطناعي أفضل فكرة ابتكار مجال الابتكارات العلمية، مختار شريف مصطفى محمد يسري سليم التربية النوعية ثان أفضل فكرة ابتكار مجال الابتكارات العلمية، محمود فوزي صالح وندى مدحت جلال وحنين هاني المليجي الذكاء الاصطناعي ثالث أفضل فكرة ابتكار مجال الابتكارات العلمية، يارا السيد احمد الزراعة أفضل فكرة مشروع (مشروع الغد) ريادة الأعمال

كما كرم رئيس الجامعة مشرفي الكليات ومديري الإدارات وأعضاء لجان التحكيم، وتكريم كلية التربية النوعية على تنظيم أفضل ملتقى علمى طلابي على مستوى كليات الجامعة.، وتشرف على المسابقات مرفت عرفه مدير ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي، الدكتور فتح الله الشورى مقرر الملتقى وأعضاء ادارة النشاط العلمي، هذا وتتم جميع الأنشطة والمسابقات تحت إشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب.