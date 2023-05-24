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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الرؤية.. موظف يصيب والد طليقته بعاهة مستديمة في 15 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم موظف علي ضرب والد طليقته في مدينة 15 مايو، واصابته بعاهة مستديمة بسبب مشادة بينهما بسبب رؤية أطفاله، حيث قام المتهم بحمل كرسي والإعتداء عليه بواسطته.

وردت إشارة من مستشفي حلوان العام، لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها إستقبال المواطن "أحمد مهدي"، دكتور جامعي، مصاب بجروح وسحجات، وعدم القدرة علي فرد الاصبع، بسبب قطع في الوتر القابض.
وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه والمدعو "محمد فتحي"، طليق نجلته، بسبب مشاكل حول رؤية الأطفال، وتطور الأمر وقام الأخير بالإعتداء عليه بواسطة كرسي مقوي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تباشر النيابة التحقيقات.

15 مايو القبض علي المتهم عاهة مستديمة بسبب الرؤية اعتدي علي حماه