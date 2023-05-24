مؤمن عبد الغفار: حزين على خروج الإسماعيلي من كأس مصر

أعرب مؤمن عبد الغفار، مدرب منتخب الناشئين السابق ونجم الترسانة إنه حزين على خروج الإسماعيلي من بطولة كأس مصر ، بهذا الشكل المهين على يد فريق نجوم المستقبل .



وأكد عبد الغفار ، فى تصريحات إذاعية، عبد الملك، الذى تولى المسؤولية مؤخرا نجح في تقديم أوراق إعتماده حيث ان فريقه ينافس على بطاقة الترقي إلى دوري المحترفين ويستعد لمواجهة المريخ البورسعيدي على بطاقة التأهل مشيرا إلى أن تخطيه عقبة الإسماعيلي، سيعطيه دافع كبير فى لقاء الثلاثاء .

وأكد نجم وسط الترسانة السابق ، ان حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، اخطأ فى اللعب بعدد كبير من أصحاب الدكة وكان المفترض مجموعة من الأساسيين بجانب أصحاب الدكة مشيرا إلى أن الجمل جازف بلاعبين لايشاركو منذ فترة .

واكد مؤمن عبد الغفار، إنه لا يري عذرا للاعبي الدراويش مؤكدا ان الطبيعي الإسماعيلي، يكسب نجوم المستقبل، بدون مدرب خاصة انهم يواجهون فريق ينشط في دوري القسم الثالث ومعظمه من الناشئين.