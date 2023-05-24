نائب محافظ البحيرة تتفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، مركز التدريب المهني بحوش عيسى التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والمهندس عثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكدت “بلبع” أن المركز يعد ثمرة تضافر جهود وزارة القوى العاملة مع المحافظة فى إطار إهتمام الدولة بتدريب وتأهيل الأيدي العاملة وإنشاء مراكز تدريب مهنية لإعداد كوادر بشرية مميزة وتأهيلهم لسوق العمل.

وتابعت الأنشطة التدريبية المقامة بالمركز خلال الفترة الحالية، حيث قامت بتفقد عدد من الأقسام تضم برامج تدريبية متنوعة منها: التدريب على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التدريب على برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والخياطة والتفصيل، كما قامت بمناقشة المتدربين والوقوف علي مدى استيعابهم للمادة العلمية والفائدة المحققة لهم والإطلاع على التجربة العملية وما قاموا بإنتاجه واستعراض جهود المحافظة فى دعم المركز وفرص العمل المتاحة لمن أتموا التدريب وكذا حصولهم علي شهادات معتمدة بعد نهو الفترات التدريبية وعرض منتجاتهم بالمعارض التي تقيمها المحافظة بشكل دورى لتشجيعهم ودعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

والمركز يضم عدد من الورش الفنية والتجهيزات الإدارية المقامة على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، ويضم أقسام فى مختلف القطاعات والمجالات كما يتم تنظيم دورات تدريبية فى مجالات (إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية - التفصيل والحياكة - صيانة الحاسب الآلى - صيانة المحمول - تركيب وصيانة الدش - التشغيل على الماكينات - النجارة - الخراطة - الحدادة).

ويقدم المركز خدمات مجانية للمتدربين من أبناء المركز والمراكز المجاورة من خلال الدورات التدريبية على مدار العام تحت إشراف مديرية القوى العاملة حيث تعقد بالمركز 3 دورات تدريبية لكل نشاط على مدار العام وتبلغ مدة الدورة الواحدة 60 يوم يمنح بعدها المتدرب شهادة إجتياز الدورة التدريبية التى تؤهله لسوق العمل الخارجى، بالإضافة إلى المزايا التى يقدمها المركز للمتدربين (بدل إنتقال - أدوات مكتبية وملابس للتدريب - توقيع الكشف الطبي على المتدربين - الحصول على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة).