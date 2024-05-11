اليوم.. الأهلي يواجه بلدية المحلة في البروفة الأخيرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري والزحف نحو الصدارة مع خوض المباريات المؤجلة، كما تعتبر هذه المواجهة بروفة أخيرة قبل خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

يدخل الأهلي مواجهة البلدية بتغييرات كثيرة في قائمة الفريق حيث يدفع مارسيل كولر بعدد من اللاعبين البدلاء لإراحة العناصر الأساسية خوفا من الإصابات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يغيب بعض اللاعبين للإيقاف على رأسهم محمد عبدالمنعم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا.



