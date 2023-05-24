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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بدوي: اجتماعات بنك التنمية الأفريقي تعزز فرص التنمية المستدامة بالقارة السمراء

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي
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أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، موضحا أنها تعزز فرص تحالف دول القارة السمراء للتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف" بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه الاجتماعات تسهم فى  تمكين دول القارة الأفريقية من تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية التي تطمح إليها شعوبها.

وشدد على ضرورة وجود خطط استراتيجية  لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تتميز بها افريقيا دون  مختلف الدول، والتي تمكنها   من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة تحقق النمو والرخاء.

وقال عضو مجلس النواب، إن ثروات أفريقيا نهبت لسنوات طويلة. وحان الوقت ليستفيد منها شعوبها، فإعادة النظر لأفريقيا كمصدر للثراوت أصبح ضرورة ، باعتبارها شريكا قويا للتنمية على مستوي العالم .

النائب خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي شرم الشيخ