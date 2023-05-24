وزير الدفاع الروسي: سنواصل التعامل بسرعة وبشدة مع الهجمات الأوكرانية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الروسية ستواصل التعامل بسرعة وبشدة بالغة مع هجمات المسلحين الأوكرانيين، وذلك على وقع الهجوم الذي استهدف مقاطعة بيلغورود مؤخرا.

وقال شويغو - في اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "القوات الروسية تمكنت من القضاء على مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي توغلت في أراضي بيلغورود، حيث تم تصفية تلك المجموعة ومقتل 70 مسلحا بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات والمركبات التي استخدموها".

وأكد أننا سنواصل الرد بسرعة وبشدة بالغة على مثل هذه الأعمال التي يقوم بها المسلحون الأوكرانيون.

وحول شؤون الجيش والعملية العسكرية الخاصة، أشار إلى أن السلطات الروسية اعتمدت 63 تشريعا وسعت بشكل كبير حقوق العسكريين المشاركين في العملية الخاصة، منوها بأن الحكومة تواصل العمل المنهجي من أجل تأمين الضمانات الاجتماعية لهؤلاء العسكريين وأسرهم.

وقال شويغو: "مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقوم بتدريب عسكريين للوحدات العسكرية التي يتم تشكيلها في المناطق الجديدة"، لافتًا إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدريب أكثر من 120 ألف عسكري، وتم تدريب أكثر من 21 ألف متخصص لمجموعات القوات والتشكيلات الجديدة، كما تم تدريب حوالي 5 آلاف متخصص عسكري على استخدام أسلحة عالية التقنية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أن قواتها تمكنت من القضاء على الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة بيلغورود، ومقتل أكثر من 70 مسلحا أوكرانيا.