وفاة شخص وانقاذ اثنين آخرين في حريق شقة بشارع الشيخ محمود الحصري بالعجوزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أنقذت القوات اثنين آخرين في حريق التهم شقة سكنية بالطابق العاشر بعقار مكون من 15 طابق بشارع الشيخ محمود خليل الحصري من شارع طنطا بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيخ محمود خليل الحصري من شارع طنطا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق العاشر بعقار مكون من 15 طابق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وانقاذ اثنين آخرين دون اصابتهما وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.