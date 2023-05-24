تجهيز العيادات الخارجية بالمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود بالبحيرة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدء التجهيز الفعلي للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود ، وتزويدها وفرشها بالأثاث اللازم لافتتاحها قريبًا وبدء العمل بها، ضمن جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي وحرصها الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بكافه القرى والمراكز.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تزويد العيادات بعدد كبير من المقاعد والأسّرة والدواليب والبرافانات وعدد من تروللى الغيارات وغيرها من الأثاث اللازم، وسيتم استكمال فرش وتجهيز العيادات بنهاية الشهر الجاري .

جدير بالذكر أن المبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود مقام بالمشاركة المجتمعية على مساحة 2000 م٢ بجوار المستشفى الحالية، وتم الإنتهاء من الأعمال الخاصة بالدور الأرضي ودورين آخرين ليضافا إلى حيز الخدمة بالمستشفى بما يعود بالنفع على المواطنين.