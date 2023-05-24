"حسبي الله فيكي يا هالة".. سر تعليق طليقة تامر حسني على فرح هالة عمر

تصدرت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني التريند، بعد دقائق من تعليقها على مقطع فيديو من حفل زفاف بجملة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

التعليق أثار حفيظة المتابعين وسط تساؤلات عن شخصية "هالة"، وسبب "حسبنة" بوسيل على عروسة يوم زفافها.

وجاء تعليق المغربية بسمة بوسيل بعد دقائق من نشر تامر حسني حسني -طليقها- فيديو لحفل زفاف "هالة عمر".

وكشف تامر حسني النقاب عن شخصية هالة عمر قائلا: "بنت من الفانز صغيرة ومن المدافعين عن تامر.. من كتر دفاعها عني لفتت نظري ورديت عليها شكرتها.. قابلتها في اسكندرية وكانت بنت صغيرة أوي بتعيط وبتجري عليا وفضلت تعيط وتقولي إحنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي".

وأضاف "البنت الصغيرة ١٤ وقتها هي اللي ماسكة كل شغل الميديا بتاعي، وعريسها العسل ده اسمه عمرو طلب إديها مني، ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة اللي بتتجوز وبسلمها لعريسها.. ربنا يسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك".

ورغم حديث "تامر" عن "هالة" إلا أن الجمهور يتساءل عن سبب جملة طليقة حسني، وهل كانت "هالة" سبب انفصال تامر عن زوجته بسمة بوسيل، خاصة أن بوسيل كتبت "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".

وأعلنت "بوسيل" انفصالها رسمياً من تامر في أبريل الماضي، وأكد "حسني" الانفصال وأنه سيظل الدعم والسند لها.



