وزير الدفاع الألماني: سنعيد النظر في موقفنا المعارض لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية سوف تعيد النظر في موقفها السابق المعارض لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

ونقلت المنصة عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قوله قبيل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "ستعيد الحكومة الألمانية النظر فى مساهمتها المحتملة في (تحالف المقاتلات) الذي يقوم على السماح للطيارين الأوكرانيين بالتدريب على المقاتلات من طراز (إف-16)".

وأضاف الوزير الألماني "نحن بصدد النظر في الاحتمالات القليلة التي يمكن تصورها والمتاحة لنا من ثم سنعلن بعد ذلك ما إذا كنا نستطيع ونريد المساهمة"، وشدد على أن "فرص ألمانيا للمشاركة ستكون محدودة".

ولفتت منصة "يوراكتيف" إلى أن بيستوريوس كان قد صرح فى وقت سابق بأن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا التحالف ستكون طفيفة، لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات (إف-16)، وأوضحت أن "تحالف المقاتلات" الذي دعت المملكة المتحدة وهولندا إلى تشكيله الأسبوع الماضي ضم عدة دول منها: فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

وسلطت المنصة الضوء على ترحيب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرج ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات (إف-16) من قبل العديد من أعضاء الحلف بما فيهم ألمانيا، ونقلت تصريح ستولتنبرج أمس الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، بأن هذا "يتيح إمكانية اتخاذ قرارات بشأن تسليم المقاتلات لاحقًا إلى أوكرانيا"، وإعلانه أن دولا ستصدر فرادى إعلانات حول مواعيد بدء التدريب بالضبط.