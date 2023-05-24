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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار على القاهرة والعظمى 33 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ومائل للحرارة على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره علي السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقي الانحاء.  

ويشهد  الاربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

 امطار خفيفة  على مناطق من  السواحل الشمالية  وجنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الاحمر و جنوب الصعيد  علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26  والصغري 18  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 24 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 22  ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة  . 

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