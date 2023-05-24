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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البيلاروسي ينفي تدهور حالته الصحية

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو
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ظهر الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، علناً على وسائل الإعلام الحكومية نافياً ادعاءات تدهور حالته الصحية. 
وفي شريط فيديو عُرض على إحدى وسائل الإعلام الحكومية في بيلاروسيا، قال الرئيس البيلاروسي للمسؤولين "لن أموت يا رفاق"، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء. 
وأوضح لوكاشينكو أنه كان يعاني من فيروس يتعلق بنزلات البرد، حسبما ذكرت القناة.
ولم يظهر لوكاشينكو، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للعلن منذ 9 مايو الجاري حينما شارك في عرض عسكري في موسكو بدا خلاله متعباً.
يُشار إلى أن لوكاشينكو يُعد من أقرب حلفاء روسيا خلال الحرب الجارية مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.

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