بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.14 %، عند 10.775,85 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06 % ليستقر عند 869,5 نقطة، في المقابل سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تقدمًا بنسبة 0.12 % بمجموع 805,24 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 8.953,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 42 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558 مليار درهم مغربي.