اقرأ غدًا في "البوابة".. رسائل السيسي في افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 24 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي في افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

محافظ "المركزي" يدعو المؤسسات الدولية لزيادة تمويالتها لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الخضراء

اللائحة السوداء.. عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران تستهدف مؤسسة تابعة للحرس الثوري

ميليشيات "فيلق الحرية" تجتاح منطقة بيلجورود الروسية

16-F تدخل أجواء الحرب

عبر "الفيديو كونفرانس".. وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي المشترك