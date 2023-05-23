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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. رسائل السيسي في افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 24 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي  في افتتاح الاجتماعات السنوية  لبنك التنمية الأفريقي
محافظ "المركزي" يدعو المؤسسات الدولية لزيادة  تمويالتها لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الخضراء
اللائحة السوداء.. عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران  تستهدف مؤسسة تابعة للحرس الثوري
ميليشيات "فيلق الحرية" تجتاح منطقة بيلجورود الروسية 
16-F  تدخل أجواء الحرب 
عبر "الفيديو كونفرانس".. وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي المشترك

السيسي إيران وزير الدفاع