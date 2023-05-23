تعرف على تشكيل سموحة لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فاركو، والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



ويخوض سموحة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، أحمد جمال.

خط الوسط: محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، محمد سعيد.

خط الهجوم: صديق أوجولا.



ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.