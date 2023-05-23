قريبًا| كشف أثري جديد في سقارة.. تعرّف على التفاصيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار منذ قليل عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية والتي حددت موعدًا لإذاعة تفاصيله عبر مؤتمر صحفي يوم 27 مايو الجاري في سقارة، والذي تم دعوة العديد من الصحف والقنوات لحضوره.

والكشف الأثري عبارة عن ورشة تحنيط كاملة للبشر والحيوانات بأدواتها ومكوناتها، وهو ما يمثل استكمالًا لسلسلة من الاكتشافات التي تتميز بها منطقة سقارة الأثرية، وخصيصًا فيما يتعلق بجباتات الحيوانات.

وكانت قد نجحت وزارة السياحة والآثار في مايو 2022م، بالكشف عن خبيئة تضم 150 تمثالا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب دون رأس غاية في الدقةوالجمال، في جبانة البوباسطيون أيضًا، ومجموعة من آبار الدفن بها ٢٥٠ تابوتًا خشبيًا ملونًا من العصر المتأخر، حوالى 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

كما أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفةما تحتويه من نصوص، وتمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهب، في حالة جيدة من الحفظ، للإلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الاساور،العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

وكانت البعثة الأثرية المصرية في منطقة سقارة بدأت عملها في الموقع عام 2018 حيث نجحت في الكشف المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة، "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية ومومياوات لحيوانات.

كما نجحت البعثة في عام 2020 في الكشف أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و20 صندوقا خشبيا للإله حورس.

وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية Archaeology magasine.

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