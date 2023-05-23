تعاون جديد بين غرفتي القاهرة والدار البيضاء للتجارة والصناعة لزيادة الاستثمار

جددت غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء بروتوكول التعاون المشترك الموقع بينها في عام 2016 لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب ومن ثم دعم اقتصادي البلدين.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال زيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية لغرفة القاهرة.

وقع تجديد البروتوكول عن الجانب المصري احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة وعن المغربي حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، في حضور وائل عارف المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة.

ومن بين أهداف البروتوكول التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالسوقين المصري والمغربي والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات والزيارات لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بينهما والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات.

وناقش الجانبان سبل زيادة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، وتطويعها لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة.

واستعرض الجانب المصري خلال هذا اللقاء المميزات الكثيرة والمتعددة التي تتمتع بها مصر مثل الموقع المتميز والفرص الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع الكيانات الاقتصادية العالمية المختلفة.

وشدد احمد الوسيمي في كلمة غرفة القاهرة علي اهمية الخروج بالتعاون المصري والمغربي الي سبل غير تقليدية بان يكون التعاون علي ارض الواقع ونسعي بان تكون نتائجه سريعة لافادة الجانبين خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين مشيرا الي ان مصر بها طفرة تنموية علي كافة الاصعدة وبنية تحتية غير مسبوقة كفيلة بان تكون عاملا محفزا للاستثمار بالسوق المصري.

ونوه "الوسيمي" إلى أن غرفة القاهرة بها اكثر من 600 ألف منتسب من تاجر وصانع و مستثمر ومؤدي خدمات وتستطيع بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان تبحث سبل حقيقية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر والمملكة المغربية وان هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما مشيرا الي ان مصر تشهد فى الفترة الأخيرة تطورات ضخمة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، شملت شبكة الطرق، والنقل والموانئ، والاتصالات والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل وتعد مصر سوقا واعدا و كبير حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة ولذلك نعمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية كاتفاقية أغادير للتبادل التجارية والتي وقعت منذ عام 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2007.

وقال حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان الهدف من زيارة الوفد المغربي هو زيادة التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري من خلال غرفة القاهرة وتجديد بروتوكول التعاون سيكون له مردود ايجابي علي دعم العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في ظل دعم قائدي البلدين لزيادة العلاقات علي كافة الاصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي.

وتوقع بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان انه عقب هذا اللقاء سيكون هناك تعاون جديد بين الغرفتين وتحركات إيجابية بعد حفاوة الاستقبال من ممثلي غرفة القاهرة ورغبتهم في زيادة التعاون الاستثماري والتجاري المشترك.

جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وائل عارف المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أنه في عام 2022 بلغ 888 مليون دولار منها 842 مليون دولار صادرات مصرية الي المغرب و46 مليون دولار واردات مغربية الي السوق المصري مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين للمساهمة في رفع معدل التبادل التجاري المشترك.