الرئيس الروسي يشيد بالمقاتلين المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تشيد بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وكلهم بغض النظر عن قومياتهم، يدافعون عن الوطن ويقاتلون في سبيله.

ويشارك الرئيس بوتين،اليوم الثلاثاء، في حفل توزيع الأوسمة والميداليات الحكومية في الكرملين. وتم تخصيص أعلى جوائز الدولة للمواطنين الروس الذين تميزوا في مجالات الثقافة والملاحة الفضائية والتعليم وعدد من المجالات الأخرى.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسي دائما باندفاعه للمشاركة في مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة في بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".

وتابع الرئيس الروسي القول: "نحن نشيد بشجاعة جميع المقاتلين وجرأة وصلابة المتخصصين الذين يساعدون في بعث الحياة السلمية في المناطق الروسية الجديدة ومن بين الذين يحمون الآن مستقبل دولتنا هناك جنود من كافة جمهوريات ومناطق البلاد، كلهم يقاتلون معا من أجل وطنهم، من أجل روسيا".