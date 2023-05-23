محافظ بني سويف يشهد احتفالية التضامن لتكرًيم 14 من الأمهات المثاليات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بنادي الإدارة المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام 2023.

جاء ذلك بحضور أمل حسن وكيل وزارة التضامن ، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،القس آرميا ممثل عن الكنيسة ،هاني الجويلي رئيس المدينة وقيادات التضامن ومسؤولى عدد من الجمعيات الأهلية.

وفى كلمته أثنى المحافظ على الدور العظيم للأم المصرية، ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل،مؤكدا على أنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة ، فأنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة و الرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل و العطاء والجود "طواعية "بدون انتظار المقابل ، وموجهاً تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة،معربا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات

وتابع قائلاً ، أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة ، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات

تضمنت الاحتفالية الابتداء بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ،بعد عزف السلام الوطني ، ثم كلمة لكل من: وكيل الأوقاف وممثل عن الكنيسة ، عن عظم دور ومكانة الأم والمرأة بصفة عامة في الإسلام والمسيحية ، فيما اختتمت بتكريم الأمهات الفائزات في المسابقة على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل مركز ، وأمهات الشهداء والعمل الاجتماعي وذوي الهمم والأمهات البديلة

وفي الختام سلًم المحافظ شهادات التقدير للمكرمات، وهن :صفاء على عبد الوهاب"بندر بني سويف والأم المثالية على المحافظة"، حياة عبد الله محمد - أم مثالية - مركز ببا،نوال بيومي محمد حسن - أم مثالية - مركز الفشن ، منال عبد الصمد عبد الوهاب - أم مثالية- مركز سمسطا،حسناء حسن على - أم مثالية - بندر بني سويف، سامية لبيب اسحق - أم مثالية - مركز الفشن ،رضا أحمد سيد محمد - أم مثالية - بندر بني سويف،نسيم سعد طه - أم من ذوات الهمم - مركز الفشن،ماجدة محمود عبد العال - أم لذوي الهمم - بندر بني سويف،جيهان أحمد إبراهيم - رائدة ريفية - مركز ببا،سماح حسن سيد - أم بديلة - مركز بني سويف،هبة أحمد محمد – أم الشهيد أسامة محمد عبد الحليم - بندر بني سويف،فاطمة سيد عويس على – أم الشهيد محمود طه على - مركز بني سويف، نجز عرفة زهران - أم للعمل الاجتماعي - بندر بني سويف، علاوة تكريم عدد من ممثلى الجمعيات المشاركة في الاحتفالية.