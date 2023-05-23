محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحى جزى بتكلفة 70 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع صرف صحى جزى بمركز ومدينة منوف بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه تمهيداً لتشغيلها لخدمة أهالى قرية جزى والعزب التابعة بإجمالى مستفيد 30 ألف نسمة.

يأتي ذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ووحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المحطة والتى تضم “محطة رفع ، شبكات انحدار ، خط طرد”.

كما أشار، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 90% والكهروميكانيكية بنسبة 80% ، كما تم تنفيذ 22 كم من إجمالى 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 96% ، فضلاً عن تنفيذ 3,5 كم من 3,9كم من خط الطرد بنسبة 97% وسيتم نهو كافة الأعمال بالمشروع في شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن يتم ربط تصرفات طملاى و شبشير طملاى على محطة رفع جزى ، وخلال تفقده شدد المحافظ على القائمين بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ، مؤكداً تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى كونه أهم مشروعات البنية التحتية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بمستشفى منوف العام، حيث جاري أعمال الترميم بالدور الأرضى لأقسام الاستقبال والطوارئ وكذا تجهيزات تركيب وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع "الحاج وحيد البيه " بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه، وستضم الوحدة أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.

وخلال الجولة وافق المحافظ على قبول تبرع عدد من المواطنين بقطعة أرض لتوسعة مبنى وحدة قسطرة القلب وأكد المحافظ على أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام ستكون إضافة قوية لجهاز القسطرة الوحيد الموجود بمستشفى أشمون العام مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم والقضاء على قوائم الانتظار فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

فيما تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة الحاجة خديجة بكير للتربية الفكرية تبرع بقطعة الأرض " اللواء محمد القارح " بإجمالى 13 فصل دراسى بتكلفة تقديرية تزيد عن 10 مليون جنيه ، حيث جارى أعمال الصبة الخرسانية للدور الأول علوى وكلف بتسريع وتيرة العمل لدخولها العملية التعليمية فى أقرب وقت.

ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بتسريع وتيرة العمل والإلتزام بكافة التوجيهات والإنتهاء من جميع المشروعات بمليج وشنوان والماى وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبها أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى أعمال إنشاء وتوسعات وصيانة لعدد 8 مدارس بمركز ومدينة منوف وهم (مدرسة دبركى الإبتدائية بنات - مدرسة تتا وغمرين الإعدادية- ومدرسة محمد أحمد عبدالحميد عمر أ- مدرسة غمرين الابتدائية - مدرسة كفر فيشا الكبرى للتعليم الاساسى- الحاجة خديجة بكير للتربية الفكرية - مدرسة كفر شبرا بلولة الجديدة للتعليم الأساسى - مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسى) بإجمالى 169 فصل دراسى وجارى المتابعة الدورية لكافة الأعمال وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق الجدول الزمنى.

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