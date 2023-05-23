جهاز تنظيم سوق الغاز: وجهنا لخزانة الدولة فوائض وصلت لـ12 مليون جنيه سنويًا

أكد المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أن مصر أصبح لديها تسهيلات مغريه جداً لكل الدول المحيطة لاستخدامها في إسالة الغاز، مشيرا إلي ما تمتلكه مصر من بنية أساسية جاذبة ليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وقال إن مصر تمتلك شبكة قومية كبيرة وسوق محلي واسع، وأوروبا تنظر إلينا كسوق كبير جدا، ويطمحون أن تكون مصر أحد المصادر الهامة لتصدير الغاز إليهم لاسيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، وربما قبل ذلك حيث كانوا يرغبون في أن نكون مصدر بديل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أنه تم الحصول علي منح من الدول الأوربية للقيام بدراسات تستهدف التطوير والتحسين من الآداء والتسهيلات، وآخرها خاصة بدراسات تأهيل البنية التحتية.

ولفت "محمود" إلي أن إيرادات الجهاز طبقا للقانون المنظم يتمثل في ماتوفره الدولة، فضلا عن الموارد الخاصة من التراخيص، إلا أن الجهاز منذ إنشاءه لم يحصل علي مخصصات من الدولة وقام بتمويل الموازنة ذاتيا من الموارد الخاصة، وتوجيه فوائض لخزانة الدولة بدأت بـ5 مليون جنيه ووصلت إلي 12 مليون جنية سنويا.



وألقي كارم محمود الضوء علي أهم اختصاصات الجهاز، والذي يأتي في مقدمته تنظيم كل ما يتعلق بسوق الغاز في مصر وإصدار التراخيص، وتأمين امدادات الغاز، وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تلقي الشكاوي من العملاء وبحثها تفصيلاً مع الكيانات والوصول لحلول توافقية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ،برئاسة وكيله اللجنة رشا رمضان، لمناقشة مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2023/2024.