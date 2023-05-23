أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المركز الأول ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية الرياضي بالدقهلية بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول في الترتيب العام للأندية ببطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين تحت 19 سنة، والمركز الثاني في بطولة كأس مصر المفتوحة للشباب تحت 23 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمركز شباب هيهيا بمحافظة الشرقية.

جاء ترتيب اللاعبين كالتالي: فوز اللاعب محمد عماد حمدى المدنى بالميدالية الذهبية وزن 90 ك تحت 19 سنة، واللاعب احمد محمد عرفات بالميدالية الذهبية وزن فوق 100 ك تحت 19 سنة، بالإضافة إلى فوز اللاعب هشام احمد على بالميدالية الذهبية وزن 95 ك تحت 23 سنة.

أما اللاعبين الذين حققوا المركز الثاني كالتالي: فاز اللاعب توفيق محمد توفيق بالميدالية الفضية وزن 95 تحت 23 سنة، واللاعب محمد عاطف سالم بالميدالية القضية وزن 80 ك تحت 23 سنة، واللاعب إبراهيم صبرى إبراهيم بالميدالية الفضية وزن 70 ك تحت 19 سنة، واللاعب نصر كنعان ابوالنصر بالميدالية الفضية وزن 80 ك تحت 19 سنة.

وحقق المركز الثالث اللاعبين على محمد السعيد والميدالية البرونزية وزن 90 تحت 19 سنة، واللاعب محمد السيد إبراهيم البرنس والميدالية البرونزية وزن فوق 100 ك تحت 19 سنة، واللاعب محمد ناجح السيد والميدالية البرونزية وزن 80 ك تحت 23 سنة، واللاعب عمرو تامر أحمد الشحات والمركز الرابع وزن 65 ك تحت 23 سنة واللاعب أحمد محمد المتولي بالمركز الرابع وزن 75 ك 19 سنة، واللاعب عمرو أحمد محمد المغورى والمركز الرابع وزن 85 ك 19 سنة، واللاعب عبدالرحمن محمد محمد والمركز السادس وزن 85 ك 19 سن، واللاعب سيف شربينى كامل والمركز السادس وزن 65 ك 23 سنة، وأخيراً اللاعب مختار فهيم على محمد والمركز السابع وزن 80 تحت 19 سنة.

ومن جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفه ولجميع اللاعبين الأبطال .

كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكمال الاجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي و النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي و مدير المكتب التنفيذي على ما يقدمه لدعم اللاعبين.

تتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لنادى الناصرية الرياضي، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، وخالص الشكر والتقدير للمدربين المحترمين واللاعبين الفائزين في بطولة كأس مصر المفتوحة للناشئين 2023.

تأتي مشاركة أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة.

IMG-20230523-WA0034

IMG-20230523-WA0036

IMG-20230523-WA0041

IMG-20230523-WA0033

IMG-20230523-WA0039

IMG-20230523-WA0040

IMG-20230523-WA0037

IMG-20230523-WA0032

IMG-20230523-WA0030

IMG-20230523-WA0031

IMG-20230523-WA0035

IMG-20230523-WA0029

IMG-20230523-WA0042