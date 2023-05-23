رياضة الشرقية تنظم ندوة دينية حول "الإصلاح الأسري"

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الإصلاح الأسري ( مسؤولية الآباء تجاه الأبناء )" وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام فضيلة الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي أوضح فيها أن مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم لا تنحصر في توفير المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، والتعليم بل هي أعظم من ذلك بكثير، وواجبهما نحو أبنائهما أعم وأشمل من ذلك وكذلك استعراض دور الوالدين في التربية وحق الأبناء علي الآباء وأثر التربية الصحيحة علي تقدم المجتمعات .

ويمكن مشاهده الندوة الدينية كاملة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535